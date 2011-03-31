Выкраденному в Украине палестинцу до сих пор не предъявили обвинения

Израильский суд продлил на пять дней арест главного инженера единственной электростанции в секторе Газа Дирара АБУСИСИ.

Об этом сообщает израильский сайт IsraelInfo.

Полиция подала в суд заявление о намерении предъявить Д.АБУСИСИ обвинения в тяжких преступлениях. Когда обвинение будет предъявлено, прокуратура намерена также подать ходатайство о продлении ареста палестинца до окончания судебного разбирательства.

В зале суда Д.АБУСИСИ впервые пообщался с израильскими журналистами. Он заявил, что ничего не знает о пропавшем израильском солдате Гиладе ШАЛИТЕ. Ранее появилась информация, что израильские спецслужбы похитили палестинца, якобы связанного с «Хамасом», в расчете получить информацию о похищенном солдате.

Д.АБУСИСИ отрицает также остальные, пока запрещенные к публикации, подозрения в свой адрес. Инженер передал через журналистов привет своей жене Веронике и детям. В среду он через своего адвоката переслал жене письмо, в котором написал, что «ни в чем не виноват».

В среду в интервью израильскому каналу премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНИЯГУ заявил, что Д.АБУСИСИ связан с «Хамасом» и что он уже сообщил своим следователям «значимую информацию».

Один из адвокатов Д.АБУСИСИ Таль ЛИНОЙ заявил, что, по его мнению, израильские спецслужбы «получили ложную наводку и вместо слона поймали муху». По словам Т.ЛИНОЯ, его подзащитный никак не связан ни с «Хамасом», ни с террористической инфраструктурой. «Он гражданский инженер большого калибра. Закончил Харьковский машиностроительный институт, факультет энергоснабжения промышленных предприятий, защитил кандидатскую диссертацию в Киевском государственном университете, она была посвящена трансформаторам», - сказал адвокат.

Д.АБУСИСИ был задолго до прихода «Хамаса» к власти нанят американской компанией «Энрон», эксплуатировавшей электростанцию в Газе. Затем его контракт был продлен, когда электростанция перешла под эгиду совместной американо-палестинской компании. «А то, что он, возможно, знаком с теми или иными фигурами – это совершенно естественно, потому что невозможно быть на столь высокой должности и не быть ни с кем знакомым», - утверждает адвокат.

Адвокаты хотят, чтобы Украина приняла участие в судьбе Д.АБУСИСИ - признала факт своего участия в его похищении, защитила его или хотя бы официально справилась о его здоровье в тюрьме. Д.АБУСИСИ родился в Иордании, но срок действия его иорданского паспорта истек. Таким образом сейчас он не является гражданином ни одного государства. Летом 2010 года Д.АБУСИСИ, женатый на гражданке Украины, подал в украинское МВД просьбу о предоставлении ему гражданства. По словам адвоката, в день своего исчезновения, 18 февраля, он заявил в харьковском ОВИРе, что хочет перебраться в Украину на ПМЖ, так как ему «надоела Газа».

Как сообщал УНИАН, об исчезновении Д.АБУСИСИ 23 февраля заявила его жена Вероника. По ее словам, муж выехал из Харькова в Киев, однако, как выяснилось позже, в ночь на 19 февраля, по словам проводника вагона № 6, двое неизвестных высадили Д.АБУСИСИ из поезда на одной из станций.

22 марта глава пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александр ДИКУСАРОВ заявил, что Украина хочет получить от Израиля официальное подтверждение о пребывании на территории этого государства гражданина Палестины Д.АБУСИСИ.

25 марта жена Д.АБУСИСИ Вероника АБУСИСИ заявила, что ее муж находится в израильской тюрьме.