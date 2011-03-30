Умерла Людмила Гурченко

В Москве на 76-м году жизни после тяжелой болезни скончалась знаменитая российская актриса Людмила Гурченко.

Как сообщают российские СМИ, смерть констатировала прибывшая на вызов в квартиру актрисы бригада скорой помощи.

В начале февраля Л.Гурченко во время прогулки с собаками поскользнулась вблизи своего дома и неудачно упала. В результате она была госпитализирована с тяжелой травмой - медики диагностировали у 75-летней звезды закрытый чрезвертельный перелом правого бедра.

Справка УНИАН. Народная артистка СССР Л.Гурченко родилась 12 ноября 1935 г. в Харькове.

В 1958 г. окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой), в 1964-1966 гг. была актрисой театра "Современник", в 1966-1969 гг. – актрисой Госконцерта, а затем работала по договорам.

В кино Л. Гурченко дебютировала в фильме Яна Фрида "Дорога правды" (1956). Второй картиной актрисы стал фильм "Сердце бьется вновь" (1956) режиссера Абрама Роома.

В 1956 г. на экраны вышла музыкальная комедия Эльдара РЯЗАНОВА "Карнавальная ночь", где Л.Гурченко сыграла клубного работника Леночку Крылову. Непосредственная молодая девушка, исполнившая песню "Пять минут", мгновенно завоевала сердца зрителей.

Среди наиболее известных работ Л. Гурченко - роль Риты в мелодраме "Любимая женщина механика Гаврилова" (1982), официантки Веры в лирической комедии Э.РЯЗАНОВА "Вокзал для двоих" (1983) и разлучницы Раисы Захаровны в фильме "Любовь и голуби" (1984).

В 1983 г. Л.Гурченко была признана лучшей актрисой года по опросу журнала "Советский экран" и в этом же году ей было присвоено звание народной артистки.

Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000) и III степени (2005) и Почетным знаком "Общественное признание" (1998).

Л.Гурченко также написала несколько автобиографических книг - "Мое взрослое детство", "Аплодисменты", "Балет жизни", "Люся, стоп!".