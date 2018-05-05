Ливия, революция мобильных видеокамер и теория заговоров

Москва фактически поддержала удар по Ливии, очевидно, в расчете на то, что Запад погрязнет в очередном конфликте, а цены на нефть и дальше будут расти... Революции в Тунисе, Египте и Ливии породили два вопроса: почему так произошло и что дальше?

События в Тунисе и Египте некоторые журналисты назвали «революциями Фейсбука», намекая на роль социальных сетей в организации протестов. Хотя арабские телеканалы «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия» сыграли в реальной мобилизации протестующих куда большую роль.

Уместнее будет назвать восстание в Ливии «революцией мобилок с видеокамерами». Ливия – одна из самых богатых стран Африки, и там такого «добра» больше чем достаточно.

Между тем, полтора месяца трансляций на арабских телеканалах и «ютуб» результатов бомбардировок и обстрелов городов ливийскими правительственными войсками как ничто другое способствовали мобилизации против Каддафи международного сообщества, включая и арабские страны.

Можно допустить, если бы Ливия была расположена дальше от Европы – где-то на пару тысяч километров южнее и у нее не было бы нефти и многомиллиардных резервов за рубежом, то вряд ли бы к этим событиям проявили такой интерес.

Однако полностью проигнорировать факт массовых убийств, как это в свое время произошло с украинским Голодомором, современный открытый мир уже не может. Даже в Южном Судане, который через три месяца станет независимым.

Итак, почему начались беспорядки в арабских странах и почему они происходят так по-разному?

Ливия – не Египет и не Тунис

Каждая арабская страна, в том числе каждая страна Северной Африки имеет существенную специфику. Например, Ливия населена преимущественно арабизированными племенами берберского происхождения, в которых влияние родовых связей наиболее сильное. Хотя по-берберски в Ливии говорит едва 10% населения, а большинство страны – на диалекте арабского, при этом называя себя арабами, ливийское население сохранило ключевые черты родовых общин.

Именно эта родовая связь обусловила моментальное падение власти ливийского лидера Каддафи в восточной половине страны.

«Брат Муаммар больше не брат», - заявил один из вождей Восточной Ливии. Смены позиции вождей оказалось достаточно, чтобы солдаты и офицеры – выходцы из «мятежных» племен – невзирая на риск расстрела и репрессий оставляли армию, прекращали слушаться своих начальников и вели за границу или уничтожали собственные корабли и самолеты.

Вожди крупнейшей в Ливии племенной конфедерации потребовали от Каддафи «уступить власть и покинуть страну».

В то же время родовая природа общества обусловливает и ожесточенное сопротивление ливийского лидера. Потеря позиций будет означать маргинализацию его клана, и осознание этого сплачивает его. Племя для большинства жителей страны куда важнее державы.

В Египте, в отличие от Ливии, роль главного «клана» исполняла правящая партия и армия, которая контролирует целые сферы бизнеса. Защищать собственную власть с таким колоссальным вредом для страны, как это делает нынешний лидер Ливии у себя дома, египетская армия, лишенная родовой иерархии, просто не могла и не хотела. Потеряв доверие большинства страны, «клан» решил обновиться через удаление надоевших народу политиков. Игра не стоила свеч. Армия как была при власти, так и осталась. Правда, наметилась серьезная либерализация режима: на референдуме египтяне поддержали конституционные изменения, которые повышают роль общества в стране и осложняют монополизацию власти. Этнический фактор не играл в египетской революции важного значения, поскольку протест против Мубарака объединил и арабов, которых в Египте около 90%, и коптов.

В Тунисе, где значение родов и племен выше, чем в Египте, но меньше, чем в Ливии, силы безопасности были достаточно слабыми, чтобы эффективно придушить масштабные протесты.

В то же время у этих стран есть и очень много общего. Первое – весьма заскорузлые за десятки лет политические режимы. Совершенно не зватает социальных лифтов, кроме армии, куда часто назначали своих, и, бизнеса, в котором все то же.

Определенным символом ситуации стало то, что «искра» революций во всем арабском мире в буквальном смысле разгорелась после самосожжения тунисца Мухаммеда Буазизи, который с дипломом вуза торговал на рынке и был там ограблен полицейскими.

Вторая общность революций – все эти страны имеют население, густо сконцентрированное на узкой полоске Нила в Египте и морского побережья, – в Ливии и Тунисе.

Кроме того, все три страны открыты – Египет и Тунис на живом примере десятков миллионов западных туристов ежегодно видят, что можно жить иначе.

В богатей энергоресурсами Ливии еще в 1970-х бедуины преимущественно катались на джипах.

Наконец все страны очень молоды. Например, в огромной по территории пустыни Ливии (почти в три раза больше Украины) в 1964 году проживали 1,6 миллионов человек, в 1986 – 3,6, а теперь – 6,5 миллионов. Возраст половины населения Ливии – до 15 лет. В сущности, это страна молодежи и подростков. А революции, как известно, - дело молодых, иногда даже «гаврошей».

Даже Россия отказалась от теории заговоров

Интересно, что в «конспиративные теории», которые в свое время были очень популярны в России по поводу украинской Помаранчевой революции, теперь не верят даже в Москве.

Например, недавно вице-спикер российской Госдумы Владимир Жириновский заявил: «Изменения неминуемы. В арабском мире и на Ближнем Востоке – настоящая революция. Ситуация изменилась, и люди не хотят жить так, как жили 10, 20, 30 лет назад. Задумайтесь о будущем своего государства. Откажитесь от напрасных попыток придушить народную волю», - обратился Жириновский к Каддафи, попутно предложив ему убежище в России.

Москва фактически поддержала удар по Ливии, очевидно, в расчете на то, что Запад погрязнет в очередном конфликте, а цены на нефть и дальше будут расти. Все это ценой международного престижа – в обмен на пассивную политику относительно резолюции Совбеза ООН. С другой стороны, похоже, России было тяжело защищать Каддафи на фоне репортажей с результатами «работы» его авиации. Но особенно на фоне позиции Лиги арабских государств, которая сама начала требовать введения «бесполетной зоны» над Ливией.

Очередной “крестовый поход”?

Итак, что дальше?

Арабские народы перерастают свои традиционные архаичные государственные структуры и становятся достаточно динамичными странами, где мнение общества весит больше, чем вчера. Египет и Тунис ожидает возвышение новых кланов на фоне ослабления влияния кланов как таковых и повышения роли граждан. То есть «демократизация» ровно настолько, насколько того будут способны требовать сами арабские общества.

Следует отметить, что даже последние действия Муаммара Каддафи определенным образом способствуют демократии: он заявил, что открыл арсеналы «для вооружения ливийского народа всеми видами вооружения».

Стоит отметить, что Муаммар Каддафи начал делать это в последний момент, уже после начала воздушных ударов. До последнего ливийский лидер не хотел выпускать козырь неравного вооружения, который в архаичных, да и не только, обществах творит все другие неравенства.

Еще месяц назад большинству экспертов казалось, что позиции Каддафи достаточно крепки, а международное вмешательство маловероятно.

Кроме того, эксперты и правительства спрашивали себя: лучше ли оппозиция самого Каддафи?

Силы Каддафи наносили авиаудары по силам оппозиции, и при этом погибали мирные жители. Оппозиция не наносила авиаударов по силам Каддафи и, тем более, по мирным жителям. Однако кое у кого возникали подозрения, что так было лишь потому, что у оппозиции не было достаточного количества самолетов и тяжелого вооружения.

Создалось впечатление, что западные страны до последнего рассчитывали на победу повстанцев, не желая втягиваться в войну. И начали действовать лишь тогда, когда дела у повстанцев пошли плохо, а Каддафи пообещал провести кровавый штурм Бенгази – второго крупнейшего города страны на 700 тысяч жителей.

В то же время нельзя исключать, что правительства стран Запада хорошо знали реальную расстановку сил и уровень лояльности армии к Каддафи, и просто выжидали, пока под угрозой резни повстанцы в Бенгази станут более благодарными.

Удастся ли Каддафи удержать хотя бы часть территории страны, зависит не только от точности авиаударов сил коалиции, но и от степени лояльности к нему его ближайшего круга и ядра армии.

Учитывая, что задолго до международной операции из его круга началось ощутимое дезертирство военных и гражданских администраторов, лидеру Джамахирии будет тяжело удержаться на плаву.

После резолюции Совета Безопасности ООН нападение на Ливию получило значительную легитимную основу. В операции примут участие Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Турция, чтобы не раздражать мусульманский мир привидением очередного «крестового похода».

С высоты настоящего видно: мало что так серьезно навредило делу распространения христианства в мире, как средневековые крестовые походы. Мусульмане до сих пор пугают ими друг друга – даже тогда, когда достаточно большая часть европейцев и американцев забыли, какой они веры. Даже Муаммар Каддафи пугает соотечественников сказочным союзом «крестоносцев» и «Аль-Каиды».

Позиция США и сапог немецкого зольдата

Потому США остаются на втором плане операции, готовясь переложить основной ее груз на крупные страны Европы – в первую очередь на Францию и Великобританию. Американский адмирал Майк Маллен уверял, что имеет место не война, а всего лишь гуманитарная операция со скромными задачами, которая не направлена на смену режима. Очевидно, Пентагон не хочет втягиваться в третью за 10 лет войну с мусульманской страной.

Однако от операции воздержалась Германия – очевидно, понимая, что еще не пришел тот час, когда немец в военной форме будет вызывать только позитивные эмоции за рубежом.

В то же время «эффект мобилок» требует особой тщательности от военных тех стран, которые в настоящее время наносят удары по Ливии. Потому что каждая информация о жертвах будет растиражирована, тем более если они, по мнению арабов, станут жертвами современных «крестоносцев».

Как утверждают СМИ Великобритании, британские боевые самолеты осуществили облет ливийской территории, но не стали атаковать намеченные цели. «Когда самолеты Tornado приближались к цели, поступила информация о присутствии мирных жителей в зоне, где планировались удары. В итоге было решено от него отказаться», - цитируют СМИ представителя британского командования.

...Альфред Нобель изобрел динамит и, чтобы искупить грех перед человечеством, учредил Нобелевску премию.

Может, пришло время дать ее тому, кто изобрел мобильные видеокамеры и пустил их в массовое производство?

У ливийской войны есть и еще один очень важный результат. Достигнут относительный консенсус мирового сообщества относительно того, что правительства не имеют права «убеждать» своих соотечественников танками и фронтовой авиацией.

Возможно, этот факт кого-то остановит?

Александр Палий, политолог, кандидат политических наук