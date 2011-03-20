В Марокко идут уличные протесты

В нескольких городах Марокко бушуют уличные протесты, ставшие второй волной демонстраций с требованием реформ, сообщает Би-би-си.

Несколько тысяч человек вышли на улицы столицы Марокко Рабата, а также Касабланки, Танжера и Агадира.

Участники акции протеста выступили с требованием положить конец коррупции. Многие заявляют, что конституционные реформы, обещанные королем Мохаммедом IV после февральских протестов, далеко не продвинулись.