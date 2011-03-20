Китай сожалеет о начале операции "Одиссей"

Министр иностранных дел Китая выразил сожаление по поводу начала силами международной коалиции военной операции "Начало Одиссеи" (Odyssey Dawn) против Ливии.

Главой операции назначен американский генерал Картер Хэмм, расчетом тактики руководит адмирал США Сэм Локлир.

В ближайшее время к военным действиям должны присоединиться бомбардировщики Канады и Испании. Также к операции готовы присоединиться Катар, ОАЭ, Турция, Бельгия, Нидерланды, Дания, Норвегия.

По неофициальным данным, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предоставили 24 военных самолета Mirage 2000-9 и F-16, еще 4-6 военных самолетов Mirage 2000-5 выделил Катар.

Турция намерена сделать "необходимый вклад" для введения бесполетной зоны над Ливией. Об этом сообщили представители министерства иностранных дел страны.

Операция началась в субботу вечером, как заявляют лидеры коалиции, для того, чтобы "защитить народ Ливии" и во исполнение резолюции ООН.

МИД России также выражал недовольство началом операции. И Китай и Россия, обладающие правом вето в Совбезе ООН, могли помешать принятию резолюции ООН по Ливии, однако не сделали этого, замечает Би-би-си.