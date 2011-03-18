Прекращении огня в Ливии привело к падению цен на нефть

Сегодняшнее заявление ливийских властей о прекращении огня и всех военных операций в Джамахирии привело к падению цен на нефть.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, к вечеру на Межконтинентальной бирже фьючерсных сделок в Лондоне стоимость контрактов на майские поставки смеси Брент, которая состоит из нефти, добываемой из разных скважин на шельфе Северного моря, упала на 32 цента – до 114,58 долл. за баррель.

До объявления о приостановке огня стоимость барреля Техасской светлой нефти держалась на торгах Нью-йоркской товарной биржи на уровне 103,66 долл. Однако после него контракты на этой вид нефти упали до 101,23 долл., но затем вновь повысились на 21 цент.

Как сообщал УНИАН, в ответ на резолюцию Совета безопасности ООН власти Ливии заявили о прекращении военных действий.

Министр иностранных дел Ливии Муса КУСА заявил, что в соответствии с резолюцией 1973, принятой накануне Советом безопасности ООН, его страна немедленно прекращает все боевые операции.

По его словам, ливийское правительство приложит все силы для того, чтобы восстановить в стране мир, соблюдение прав человека, порядок и верховенство закона.

Кроме того, он выразил сожаление тем обстоятельством, что СБ ООН запретил полеты авиации над его страной. М.КУСА сказал, что это повлечет негативные последствия для населения страны. Также он заявил, что жители Ливии пострадают от замораживания активов Триполи за границей.

Министр назвал "неразумным" решение мирового сообщества использовать силу против правительственных войск и объявил, что правительство Ливии готово к диалогу со всеми силами, которые заинтересованы в сохранении суверенитета и территориальной целостности страны.

В конце своей речи М.КУСА призвал мировое сообщество направить в Ливию специальные комиссии, которые на месте смогут разобраться в происходящем и принять соответствующие решения.