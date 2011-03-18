Кризиса в Японии можно было избежать

Япония отклонила предложение США о помощи в охлаждении топливных стержней реакторов, поступившее от США сразу после того, как произошла авария на АЭС "Фукусима-1", сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на японские СМИ.

Рассмотрев предложение США, предполагавшее демонтаж поврежденных реакторов, глава правительства и специалисты компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) отклонили его. По данным источника, специалисты решили, что подобную помощь "принимать пока рано", и что им самостоятельно удастся наладить вышедшие из строя системы охлаждения реакторов.

Как отмечает издание, после появления этой информации ряд чиновников и экспертов заявили, что нынешней кризисной ситуации на АЭС можно было бы избежать, если бы власти согласились на помощь США в самом начале.

По последним данным, озвученным накануне Агентством по ядерной и промышленной безопасности Японии (NISA), топливные стержни на первом, втором и третьем энергоблоках аварийной АЭС "Фукусима" в Японии лишь частично покрыты водой. Эти данные подтверждают, что обстановку на АЭС удалось стабилизировать лишь частично в результате операции, проведенной японскими военными и полицией, которые продолжали попытки остудить реакторы и тепловыделяющие элементы на АЭС с помощью вертолетов и пожарных машин. Приоритетным остается охлаждение реактора N3, поскольку он работает на плутонии, считающемся более опасным, чем уран. "Если операция по охлаждению отработавшего топлива не увенчается успехом, ситуация в ближайшие два-три дня может стать критической", - ранее сообщило NISA.