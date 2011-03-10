Европарламент отметил медленный прогресс Турции на пути к ЕС

Европейский парламент отмечает медленный прогресс Турции на пути к членству в ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге.

В документе депутаты, в частности, поприветствовали принятие Турцией изменений в Конституцию страны, однако подчеркнули, что «полная конституционная реформа» все еще необходима для того, чтобы сделать страну действительно демократической.

Депутаты также одобрили завершение переговоров о соглашении по реадмиссии с Турцией, отметив, что сразу после его вступления в силу Еврокомиссиии следовало бы начать «визовый диалог со специальным вниманием к условиям въезда бизнесменов и студентов».

Среди важных вызовов, остающихся перед Турцией, депутаты Европарламента назвали также проблемы со свободой слова, включая самоцензуру национальных медиа и Интернет-сайтов, положение женщин и возрастающее количество браков по принуждению, а также недостаточный прогресс в защите прав национальных меньшинств.

В ходе обсуждения проекта резолюции, группа народных партий Европарламента согласилась отозвать поправку, предлагавшую изучить возможность предоставления Турции «привилегированного партнерства» вместо членства. В обмен, группа социалистов согласилась отозвать свою поправку, предполагавшую определить полное членство Турции в ЕС «совместной целью».

Как сообщал УНИАН, переговоры о присоединении Турции к ЕС начались в 2005 году.