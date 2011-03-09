В Каире в столкновениях мусульман и христиан погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в столкновениях между мусульманами и христианами в столице Египта, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на официального представителя больницы.

По его словам, столкновения начались в ночь на среду и продолжались четыре часа. Участники драки использовали дубинки и ножи.

Столкновения начались после того, как несколько тысяч христиан митинговали в центре Каира против недавнего поджога церкви. Христиане, которые считают, что за поджогом стоят мусульмане, перекрыли одно из главных шоссе в городе, поджигали автомобили.

По предварительным данным, все погибшие – христиане.