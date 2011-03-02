В Москву прибыли еще 20 граждан Украины, эвакуированные из Ливии

Самолетом Министерства по чрезвычайным ситуациям России в Москву доставлено еще 20 граждан Украины, эвакуированных из Ливии.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в Посольстве Украины в Москве, сотрудники консульского отдела сегодня вечером встретили их в аэропорту «Домодедово» и разместили в гостинице при посольстве.

«Завтра будет решаться вопрос отправки эвакуированных украинцев на Родину», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, самолетами МЧС РФ из Ливии в Москву были эвакуированы 39 граждан Украины. Затем при содействии Посольства Украины в Москве они были отправлены на Родину.

Посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщал, что размещение в Москве, а также проезд из Москвы в Украину осуществляется за счет государственного бюджета.