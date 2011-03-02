Стрельба в аэропорту Франкфурта: убиты двое американских военных

Неизвестный 2 марта открыл стрельбу в аэропорту Франкфурта-на-Майне, сообщает BBC News. В результате два человека были убиты, еще двое - серьезно ранены.

Полиция уже задержала подозреваемого - уроженца Косово.

По данным немецкого телеканала N24, преступник стрелял в сторону автобуса с американскими военнослужащими; погиб солдат и водитель автобуса. По предварительным данным, ранены также военнослужащие из США.

Associated Press сообщает, что преступник открыл стрельбу перед 2-м терминалом франкфуртского аэропорта, второго по размерам узлового аэропорта континентальной Европы.