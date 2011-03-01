Министр обороны ФРГ подал в отставку из-за плагиата

Глава немецкого оборонного ведомства Карл-Теодор цу Гуттенберг, который оказался в центре скандала вокруг плагиата его докторской работы, идет в отставку. Об этом сообщает Немецкая волна.

Цу Гуттенберг уже подал канцлеру Ангеле Меркель заявление о сложении полномочий министра обороны. Федеральный президент Кристиан Вульф тоже поинформирован о решении цу Гуттенберга. Глава ведомства выступил со специальным коротким заявлением по этому поводу в котором поблагодарил канцлера за ее поддержку, отметив в то же время, что "подошел к краю своих сил".

Агентство DPA напоминает, что раньше канцлер Ангела Меркель демонстративно выступила на защиту цу Гуттенберга, который оказался под огнем критики из-за скандала в связи с плагиатом при написании кандидатской диссертации. Она, в частности, заявила, что «брала на работу министра, а не научного советника».

Скандал, известный как "Копигейт", вокруг цу Гуттенберга, поднялся после предания огласке в авторитетной баварской газете Sьddeutsche Zeitung подозрений относительно подлинности докторской работы политика. В целом свыше 100 страниц из 475-ти страничной диссертации содержали выдержки из работ других людей при отсутствии на них каких бы то ни было ссылок. Университет Байройта, где министр получил высокие оценки за свою диссертацию, до сих пор выясняет, было ли копирование чужих пассажей преднамеренным и имело ли целью попытку обмануть экзаменаторов.

Большинство немцев, между тем, выступают против отставки цу Гуттенберга из-за скандала вокруг 39-летнего политика. Таковы результаты репрезентативного опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом TNS Emnid по заказу влиятельного немецкого журнала Focus. Цу Гуттенберга считают одним из самых популярных членов кабинета Меркель. Будучи аристократом, он женат на Стефани - пра-пра-правнучке "Железного канцлера" Отто фон Бисмарка.