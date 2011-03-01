ВВС Ливии разбомбили склады и радиостанцию повстанцев

Боевые самолеты ВВС Ливии днем 28 февраля нанесли удары с воздуха по складам боеприпасов и военного снаряжения на востоке страны, подконтрольном оппозиции, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. Бомбардировке подверглись объекты в городах Аджабийя и Раджма, расположенных в окрестностях Бенгази.

Кроме того, в городе Мисрата, расположенном в 200 километрах к востоку от Триполи, тремя ракетами с боевого вертолета была разрушена радиовышка. По словам очевидцев, позднее этот вертолет был сбит огнем с земли.

Противники режима Муаммара Каддафи, уставшие от нападений с воздуха, оборудовали как минимум одну противовоздушную позицию в Бенгази, сообщает корреспондент газеты The Guardian с места событий.

Одновременно из Бенгази и других районов восточной Ливии в сторону Триполи начали выдвигаться отряды вооруженных добровольцев. Группы стихийно собираются для похода на столицу. В основном, к ним присоединяются молодые противники Каддафи, а также военнослужащие и полицейские, перешедшие на сторону оппозиции. Временные власти Бенгази заявляют, что не имеют к происходящему отношения, но предпочитают не вмешиваться.

Основным препятствием на пути повстанцев может стать город Сирт, все еще находящийся под контролем режима. Однако у противников Каддафи есть шансы взять его родной город: в их распоряжении есть тяжелые вооружения, включая бронетехнику и противовоздушные установки.

По словам самих повстанцев, они рассчитывают на успех, поскольку вооружены неплохо, а боевой дух у них силен.