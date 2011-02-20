Президент Польши обещает поддержку жителям Беларуси

"Польша будет последовательно поддерживать действия граждан Беларуси по созданию гражданского общества в стране", - заявил президент Польши Бронислав Комаровский в ходе посещения пограничного пункта "Кузница" на польско-белорусской границе.

На встрече с представителями органов местного самоуправления приграничных областей он с сожалением отметил нежелание белорусских властей расширять приграничные контакты и присоединиться к системе малого приграничного движения, которая позволила бы жителям региона пересекать границу без виз, сообщает сайт Хартия-97.

Комаровский подчеркнул, что ответом на усиление репрессий станет солидарность и увеличение поддержки продемократических сил Беларуси. Говоря о репрессиях, он напомнил о судебных приговорах в отношении оппозиционеров, в том числе и корреспондента польского издания Gazeta Wyborcza Анджея Почобута.

"Так было в Польше 70-80-х годов, когда коммунистические власти ужесточали курс, и мы опасались, что останемся одни", - сказал президент и заверил, что Польша будет продолжать последовательно поддерживать демократию в Беларуси "всеми доступными и соответствующими международному праву способами".

Комаровский напомнил, что восточная граница Польши с Беларусью - единственная, где не работает малое приграничное движение. Позиция белорусских властей ясно дает понять, что такого сотрудничества не предвидится. "Белорусские власти явно недооценивают важность приграничного сотрудничества для обеих сторон", - заявил президент. Комаровский считает, что при отсутствии возможности сотрудничества с властями Беларуси, Польша будет поддерживать связь с белорусскими гражданами напрямую.