В Бахрейне оппозиция отвергла призыв к переговорам

Основная политическая оппозиция Бахрейна - шиитский блок - отвергла предложение короля Хамада аль-Халифы начать общенациональный диалог о реформах для урегулирования острого политического кризиса.

Высокопоставленные члены оппозиционного блока, который покинул парламент в минувший четверг, заявили, что правительство страны должно уйти в отставку, а войска покинуть улицы столицы.

Накануне в столкновениях в Бахрейне, по последним данным, были ранены около 60 человек. В четверг в столкновениях были убиты 4 человека, сообщает подробности Би-би-си.