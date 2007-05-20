Принца Гарри вместо Ирака отправят в Афганистан

Британский принц Гарри вместо Ирака отправится служить в Афганистан, сообщает в воскресенье британская газета News of the World.

На этой неделе командующий британской армии генерал сэр Ричард Дэннатт объявил о том, что принято решение отменить планировавшуюся отправку 22-летнего принца в Ирак из-за грозящих ему и его сослуживцам опасностей. В распоряжении Минобороны оказалась развединформация, согласно которой иракские боевики были готовы пойти на все, чтобы захватить в плен или убить наследника британского престола. Согласно одной из версий, они могли использовать бомбу с хлором, который поражает дыхательную систему всех находящихся в радиусе действия бомбы.

"Вместо этого определено, что Гарри будет до Рождества направлен в Афганистан и может быть приписан к одной из частей сил НАТО", - пишет издание. Этот вариант кажется более безопасным из-за того, что натовские силы рассредоточены в разных районах страны.

"Возможно, он будет служить в качестве младшего часового, выходя на дежурство по ночам", - пишет газета со ссылкой на высокопоставленный военный источник. Уже после 30 дней службы Гарри может быть представлен к награждению медалью за службу.

"Минобороны знает, что Гарри не принадлежит к тем, кто будет сидеть спокойно, когда его сослуживцы находятся на линии фронта. Они вернутся с медалями из Ирака, а он что же, не будет награжден?" - добавляет другой источник.

В настоящее время сослуживцы принца из полка Blues and Royals готовятся к отправке в Ирак.

Скорее всего, информация о службе Гарри, который является третьим в очереди на британский престол, будет обнародована лишь после его возвращения на родину, чтобы полностью обезопасить его от провокаций со стороны талибов.

РИА Новости