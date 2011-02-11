Генсек ООН и Генсек НАТО приветствуют перемены в Египте

Генсек ООН Пан Ги Мун уважает "трудное решение" президента Египта Хосни Мубарака, сообщает Reuters. "Я уважаю трудное решение Мубарака, которое было принято в более широких интересах египетского народа, - сказал Пан Ги Мун... - Голос египетского народа, в частности, молодежи, был услышан, и именно они определят будущее своей страны", - цитирует РИА “Новости” слова главы ООН, который назвал сегодняшние события "историческим моментом".

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Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен приветствовал решение об отставке, которое в пятницу вечером принял президент Египта Хосни Мубарак. "Я последовательно призывал к скорейшему, упорядоченному и мирному переходу к демократии, соблюдению законных чаяний народа Египта", - говорится в заявлении Расмуссена, поступившем в РИА Новости. Генсек НАТО назвал Египет - крупнейшую по населению страну арабского мира - ценным партнером Североатлантического альянса в рамках Средиземноморского диалога и ключевой страной в регионе. "Уверен, что Египет будет и впредь фактором стабильности и безопасности", - отметил Расмуссен.