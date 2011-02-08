У Reuters новый главный редактор

Руководство информационной компании Thomson Reuters назначило новым главным редактором своего новостного подразделения - агентства Reuters - Стивена Адлера (Stephen Adler), который ранее возглавлял издание BusinessWeek.

Прежний главный редактор Дэвид Шлезингер назначен главой Thomson Reuters в Китае, где он 24 года назад начал свою карьеру в компании.

"Смена руководства агентства Reuters происходит на фоне беспрецедентной конкуренции со стороны как тысячи интернет-ресурсов, которые превратились в глобальную медийную индустрию, так и традиционных соперников, таких как агентства Bloomberg и Dow Jones", - отмечает агентство.

Стивен Адлер начал карьеру в газете Wall Street Journal, в которой проработал 16 лет. В этом издании он специализировался на проведении журналистских расследований, которые были удостоены трех Пулитцеровских премий - высшей награды для сотрудника прессы в США. Затем Адлер на протяжении пяти лет возглавлял деловой еженедельник BusinessWeek, но покинул пост после того, как в конце 2009 года издание из-за финансовых трудностей было продано агентству Bloomberg.

В Reuters Адлер пришел в январе 2010 года и возглавил отдел редакционного контента для профессиональных клиентов.

В заявлении Thomson Reuters подчеркивается, что его назначение на пост главного редактора агентства, в подчинении которого находится около 3 тысяч журналистов и корреспондентов по всему миру, вступает в силу немедленно.

Агентство Reuters, основанное в середине 19-го века, - одно из крупнейших в мире международных агентств новостей и финансовой информации, дает справку РИА "Новости". В 2008 году агентство объединилось с канадской компанией Thomson. В результате сделки был создан глобальный информационный гигант: компания Thomson Reuters с рыночной капитализацией в размере около 35 миллиардов долларов и с двойным листингом в Торонто и Лондоне, а также в Нью-Йорке.