В Канаде ”с нуля” создадут ландшафт стоимостью $144 миллиона

В Торонто завершился тендер Toronto Waterfront Revitalization Corporation на рекультивацию 971 гектара заброшенных земель города, расположенных у озера Онтарио. Тендер выиграл консорциум компаний, занимающихся ландшафтным дизайном, под руководством Michael van Valkenburgh Associates. Ранее считалось, что степень загрязнения этих земель исключает всякую возможность восстановления, отмечает Лента.ру.

Кроме рекультивации земель девелоперы займутся реконструкцией района низовий реки Don River, находящихся всего в полутора километрах от делового центра города. План победителей тендера подразумевает восстановление устья Don River, которое было отведено в канал свыше сотни лет назад для развития порта. Новое строительство сохранит и сам судоходный канал как зону для жилого строительства, в том числе высотного.

На западной части участка будет разбит большой парк, который окажется ближе всех других парков к центру города. Стоимость проекта оценивается в 144 миллиона долларов.

Торонто является крупнейшим городом Канады и пятым по величине - Северной Америки. Портовая часть города активно перестраивается. В частности, район низовий Don River должен связать между собой строящиеся прибрежные районы East Bayfront, West Don Lands и Port Lands.