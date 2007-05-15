Путин откровенно поговорил с Райс
16:09, 15 мая 2007Мир
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Стороны договорились снизить риторику
|Сергей Лавров
"Президент поддержал понимание американской стороны необходимости снизить риторику в публичной полемике и сконцентрироваться на конкретных делах, которых немало", - сказал Лавров.
По его словам, стороны высказались за наращивание конкретных позитивных дел в двусторонних отношениях.
"Среди них - завершение работы по сопряжению инициатив двух президентов по нераспространению ядерного оружия и по развитию международного сотрудничества в мирной ядерной энергетике", - уточнил Лавров.
По его оценке, "беседа была откровенная, дружественная".
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