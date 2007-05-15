Путин откровенно поговорил с Райс

Россия и США договорились снизить риторику публичной полемики и сконцентрироваться на конкретных делах, в том числе работе по нераспространению, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи Владимира Путина с госсекретарем США Кондолизой Райс, сообщает РИА Новости

"Президент поддержал понимание американской стороны необходимости снизить риторику в публичной полемике и сконцентрироваться на конкретных делах, которых немало", - сказал Лавров.

По его словам, стороны высказались за наращивание конкретных позитивных дел в двусторонних отношениях.

"Среди них - завершение работы по сопряжению инициатив двух президентов по нераспространению ядерного оружия и по развитию международного сотрудничества в мирной ядерной энергетике", - уточнил Лавров.

По его оценке, "беседа была откровенная, дружественная".