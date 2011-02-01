Совет ЕС заморозил активы экс-президента Туниса и его жены

Совет иностранных дел ЕС на своем заседании 31 января принял решение заморозить активы экс-Президента Туниса Зин аль-Абидина БЕН АЛИ и его жены Лейлы ТРАБЕЛСИ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на заседании Совета в Брюсселе.

При этом, как сообщила министр иностранных дел Франции Мишель АЛЛИО-МАРИ, в ближайшее время может быть принято решение о расширении списка бывших высших функционеров Туниса, активы которых в Европе могут быть заморожены.

«Будет подготовлен список, который будет согласован в течение недели», - сказала министр журналистам.

Как сообщал УНИАН, семья экс-Президента Туниса Зин аль-Абидина БЕН АЛИ покинула страну 14 января после акций протеста, которые продолжались целый месяц.

В ходе беспорядков в Тунисе погибли более 100 человек, сотни пострадали.

17 января спецслужбы Франции сообщили, что жена экс-Президента, по их данным, могла вывезти из страны 1,5 тонны золота.

На сегодня семья экс-Президента Туниса находится в Саудовской Аравии.