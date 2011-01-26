После Домодедово есть беспокойство за Олимпиаду в Сочи и ЧМ-2018

В среду европейские газеты вышли со статьями о трагедии в московском аэропорту «Домодедово» на титульных страницах. Во многих комментариях ставится вопрос о том, насколько безопасными будут Олимпиада в Сочи-2014 и Чемпионат мира по футболу 2018 года, сообщает Deutsche Welle.

После взрыва в аэропорту «Домодедово» австрийская либеральная газета Der Standard написала: «Это демонстрирует всю противоречивость российской региональной политики. Там, где был нужен сильный централизм в смысле последовательной концепции развития для всего Северного Кавказа, Москва до сих пор не оправдала ожиданий. В то же время жестко иерархическая структура государства препятствует региональным и местным инициативам и способствует коррупции. Это не оправдывает идеологически окрашенный террор исламистов, но объясняет его. Если бы «гнезда» террора можно было «истребить» полицейскими методами, его бы уже давно не существовало».

Немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung в своем комментарии на эту тему замечает: «Этот теракт является плохим предсказанием для Сочи-2014: террористы могли бы совершить кровавую баню по всей стране во время зимних Олимпийских игр или во время мирового футбольного первенства 2018 года. Чтобы этого избежать, нужны не только более строгий контроль и более решительная борьба с коррупцией. В первую очередь следует пересмотреть кавказскую политику: все указывает на то, что взрыв - это дело рук исламских террористо из автономных республик на юге. Но Кремль уже рефлекторно переводит ответственность на халатные службы безопасности».

По мнению немецкоязычной люксембургской газеты Luxemburger Wort, это дорогая расплата России за «военное решение» на Северном Кавказе: «Объявленная премьером ПУТИНЫМ «неотвратимая месть» не завершит конфликта на российском Кавказе, просто в ответ на террористическое насилие будут в который раз введены государственные репрессии. Эти приметные высказывания следует рассматривать в контексте президентских выборов в России 2012 года. Путинский партнер МЕДВЕДЕВ, напротив, раскритиковал ежедневную халатность служб безопасности. Россия расплачивается за то, что хочет урегулировать «кавказскую проблему» не политическим, а военным путем. Теракты-самоубийства фанатичных джихадистов в общественном сознании все больше раздирают рану на южном фланге России. В конечном итоге, на кону стоит репутация России в мире. Ведь в этой стране в 2014 году должны состояться зимние Олимпийские игры, а в 2018 – чемпионат мира по футбола».

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung называет Россию слабым государством: «Северный Кавказ и его население интересуют Москву только тогда, когда случаются террористические нападения или вспышки насилия. Насколько шатким является положение, демонстрирующее беспорядок националистов в декабре в центре Москвы. Теракт в «Домодедово» грозится укрепить силы в Центральной России и на Северном Кавказе, которые раздувают взаимную ненависть. И это не находит никакого политического ответа со стороны российского руководства, хотя в России это год парламентских выборов и подготовки до президентских выборов 2012 года. Выраженное МЕДВЕДЕВЫМ представления о том, что преодолеть терроризм поможет «тотальный контроль» в аэропортах, является проявлением слабости российского государства в популистской упаковке».

Как сообщал УНИАН, 24 января в московском аэропорту «Домодедово» прогремел взрыв. Вследствие взрыва погиб 35 человек, 168 были ранены.

По предыдущим данным, взрыв осуществил террорист-смертник.