ЕС запретит въезд Лукашенко, если тот не отпустит заключенных

Европейский Союз возобновит действие запрета на въезд на его территорию Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО, если до конца месяца не будут выпущены политические заключенные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге Верховный представитель ЕС по вопросам совместной внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН.

«В краткосрочной перспективе возобновление запрета на визы для Президента А.ЛУКАШЕНКО и расширение этого запрета на ряд других лиц, конечно, является вариантом, если заключенные не будут освобождены», - сказала она.

Среди прочих мер, которые могут быть предприняты ЕС, К.ЭШТОН назвала помощь неправительственным общественным организациям, СМИ и студентам.

«Я знаю, что Европейский парламент сам имеет возможность способствовать обучению студентов, изгнанных из университетов, и я надеюсь, что эту возможность можно будет использовать», - сказала глава европейской дипломатии.

Она также подчеркнула важность упрощения визового режима для граждан Беларуси, направленного «на интересы граждан, и не предлагающего подарков властям». В этой сфере, по мнению К.ЭШТОН, следовало бы провести переговоры о заключении соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью.

«Если такие договоры не удастся заключить с властями, я хочу призвать консульства стран-членов в Минске упростить выдачу виз, как временную меру в интересах белорусских граждан», - сказала она.

По словам главного дипломата ЕС, все эти предложения будут рассмотрены на заседании Совета иностранных дел ЕС 31 января.

При этом К.ЭШТОН отметила важность продолжения сотрудничества с Беларусью в многосторонней составляющей «Восточного партнерства».

Вместе с тем, она подчеркнула необходимость «сделать паузу» в реализации разработанного ранее Временного совместного плана действий ЕС-Беларусь, а также заявила о необходимости перенаправления ресурсов в рамках Инструмента Европейской политики соседства на поддержку неправительственных общественных организаций и гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Европарламент планирует одобрить резолюцию по ситуации в Беларуси после президентских выборов 19 декабря.

19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО, набрав около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря полиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.