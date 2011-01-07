ЕС решит, что делать с Лукашенко, 31 января

Постоянные представители 27 стран Евросоюза сегодня на заседании запустили механизм подготовки решения о применении ЕС санкций в отношении властей Беларуси, передает РИА «Новости» со ссылкой источник в Совете ЕС.

"Они дали сигнал начать внутреннюю работу по этому вопросу", - сказала собеседница агентства.

О том, что ЕС может возобновить действие запрета на въезд в страны сообщества для Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО и группы белорусских госчиновников, которые, по мнению ЕС, несут ответственность за насильственные действия и аресты в отношении активистов белорусской оппозиции, ранее заявляли главы МИД Швеции и Венгрии.

По словам собеседницы агентства, политическое решение относительно применения санкций будет принято в ходе первой плановой встречи глав МИД стран ЕС в новом году, намеченной на 31 января. По данным из дипломатических источников, список белорусских официальных лиц, в отношении которых ЕС намерен применить санкции, может быть расширен до более чем ста человек.

Вместе с тем, источник отметила, что среди делегаций стран ЕС есть разные точки зрения. В частности, некоторые страны ЕС выступают за "взвешенный подход" в отношении Беларуси, чтобы не разрушить те позитивные наработки, которые были достигнуты ранее в политике сближения Беларуси с ЕС.

ЕС ввел санкции против А.ЛУКАШЕНКО и 40 других чиновников в 2006 году. В 2008 году ЕС приостановил санкции против 36 человек из этого списка после освобождения Минском политических заключенных.

Сейчас же, по данным EUobserver, Представительство ЕС в Минске готовит новый список белорусских чиновников, который будет предложен на рассмотрение министров иностранных дел стран ЕС.