Лукашенко могут снова запретить въезд в ЕС

Министр иностранных дел Швеции Карл БИЛЬДТ заявил, что Президенту Беларуси Александру ЛУКАШЕНКО снова запретят въезд в страны Европейского Союза вместе с десятками других чиновников, ответственных за аресты и избиения граждан после президентских выборов 19 декабря.

Об этом министр заявил в телефонном разговоре интернет-изданию EUobserver.

«Мы должны следовать логике нашей предыдущей политики. В последнее время, когда больше не было политических заключенных, мы сделали позитивные шаги. Сейчас мы снова имеем много заключенных…», - сказал К.БИЛЬДТ.

ЕС ввел санкции против А.ЛУКАШЕНКО и 40 других чиновников в 2006 году. В 2008 году ЕС приостановил санкции против 36 человек из этого списка после освобождения Минском политических заключенных.

Сейчас же, по данным EUobserver, Представительство ЕС в Минске готовит новый список белорусских чиновников, который будет предложен на рассмотрение министров иностранных дел стран ЕС. По словам информированных источников, в проекте нового списка - около 100 фамилий.

Издание также отмечает, что некоторые страны-члены ЕС, в частности, Чехия, выступают за срочный созыв заседания министров иностранных дел для введения в действие нового «черного» списка, однако ряд других стран, среди которых, в частности, Германия и Швеция, считают возможным принять это решение на обычном заседании, проведение которого запланировано на 31 января.

К.БИЛЬДТ также считает необходимым сократить предоставление Минску экономической помощи, в частности, закрыв обещанную накануне выборов линию в размере 3 млрд. евро сроком на три года.

Кроме того, ЕС рассматривает также ряд других возможных мер против Беларуси, в том числе отказ от любых связей с белорусскими властями, исключение Беларуси из встреч в рамках программы «Восточное партнерство», расширение помощи белорусскому гражданскому обществу.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент А.ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав более 600 человек, среди которых 7 оппозиционных кандидатов в Президенты.