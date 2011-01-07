Госсекретарь США Хиллари Клинтон встретилась в Вашингтоне с белорусскими правозащитниками. Обсуждались итоги президентских выборов и действия белорусских властей по разгону выступлений оппозиции.

Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором вновь призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко прекратить "репрессии против оппозиции, СМИ и гражданского общества".

В заявлении говорится, что США и ЕС уже дважды выступили с совместными заявлениями, осуждая насилие против оппозиционных участников протестов после выборов 19 декабря.

США и ЕС призывают власти Белоруссии "немедленно освободить" активистов, которые ещё остаются в заключении.

О том, с кем именно из белорусских правозащитников встречалась Клинтон, пока нет информации, замечает Радио "Свобода".