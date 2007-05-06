Вице-спикер Госдумы считает, что досрочные выборы стабилизируют ситуацию в Украине

Вице-спикер Государственной думы от фракции "Единая Россия" Владимир ПЕХТИН высказался в поддержку взятого в Украине курса на урегулирование политического кризиса, продолжающегося уже более месяца.

"Досрочные парламентские выборы, о проведении которых договорились Виктор ЮЩЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ, должны привести к стабилизации внутриполитической ситуации в Украине", - сказал он сегодня в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

"Мы приветствуем, что основные политические силы нашли консенсус и выработали алгоритм дальнейших действий, не дав ситуации выйти за рамки правового поля и не нарушив основного закона - Конституции страны", - подчеркнул российский парламентарий.

Он также отметил, что дальнейшее усиление конфронтации могло бы привести к неотвратимым последствиям, а судя по настроениям украинского народа - они меньше всего хотят повтора так называемой "цветной" революции, но, безусловно, намерены отстаивать свои права, что в рамках закона возможно сделать на выборах.

По мнению В.ПЕХТИНА, самое главное, "чтобы волеизъявление граждан носило демократический характер, и выборы прошли в открытой и честной борьбе, без вмешательства во внутренние дела Украины третьей стороны".

"Россию и Украину связывают глубокие исторические и культурные корни, и, безусловно, нам не безразлична судьба братского народа", - подчеркнул парламентарий.