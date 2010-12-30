Папа Римский издаст указ о финансовых операциях

Папа Римский Бенедикт XVI намерен издать указ о мерах, призванных сделать финансовые операции Банка Ватикана более прозрачными, сообщает Би-би-си.

Три месяц назад прокуратура Италии арестовала на счетах Банка Ватикана 30 млн. долларов и завела уголовные дела в отношении двух высокопоставленных сотрудников банка, подозреваемых в отмывании денег.

Банк Ватикана, известный также как Институт религиозных дел, распоряжается имуществом главы Римской католической церкви, высокопоставленного духовенства и координирует финансовые операции католических приходов по всему миру.