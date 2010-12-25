Около 1,5 тыс тонн радиоактивных отходов вывезено из Москвы

МЧС России за два года вывезло с помощью специальной робототехники с территории Москвы почти 1,5 тысячи тонн радиоактивных отходов, сообщил глава ведомства Сергей Шойгу в интервью программе "Вести в субботу".

"За два года мы вывезли почти 1,5 тысячи тонн радиоактивных отходов, не буду говорить откуда, но из черты города Москвы", - приводит его слова РИА "Новости".

По его словам, в этом направлении МЧС свою работу закончило, и радиоактивных отходов в Москве больше нет.