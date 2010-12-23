Украинскую библиотеку в Москве проверяют на экстремизм

Из Библиотеки украинской литературы в Москве изъято более 50 книг для проведения психолого-лингвистической экспертизы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом украинским журналистам сообщила директор библиотеки Наталья ШАРИНА.

По ее словам, изъятие литературы осуществлял Отдел по борьбе с экстремизмом МВД России, созданный в марте 2008 года.

Как сказала Н.ШАРИНА, сотрудники милиции в электронном каталоге набрали слово «национализм» и изъяли все издания, в которых было обнаружено это слово.

Н.ШАРИНА подчеркнула, что милиция предложила сотрудникам библиотеки найти на полках все книги, которые показал каталог, а на вопрос: «Почему вы не сделаете это сами?», было сказано: «Вы хотите, чтобы мы перевернули библиотеку и все книги были на полу?».

По ее словам, из ее кабинета были изъяты недавно полученные книги, в том числе от Посольства Украины в России.

Н.ШАРИНА отметила, что на вопрос об основаниях для изъятия книг следователи сообщили, и это записано в протоколе обыска, что «литература изымается для проведения психолого-лингвистической экспертизы».

Отвечая на вопрос, могут ли эти события быть связаны с недавними межнациональными беспорядками в Москве, Н.ШАРИНА сказала: «Если во всем, что происходит, искать крайней Библиотеку украинской литературы, государственное учреждение культуры города Москвы, то, извините, я считаю, что это… Если за все должна отвечать Библиотека украинской литературы, тогда это говорит о нежелании и неумении определенных структур».

Она пояснила, что в соответствии со статьей 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», экстремистской литературой признана та литература, которая опубликована на официальном сайте Министерства юстиции РФ

«Ни одного издания, ни одной книги, входящей в этот список, у нас нет и не обнаружено. Поэтому, если мы говорим о нарушении данного закона, здесь к нам никаких претензий нет», - сказала она.

По словам Н.ШАРИНОЙ, выемку милиция осуществила на основании постановления о проведении обыска 21 декабря, проходившего 9 часов, причем 18 и 19 декабря об этом сообщили некоторые российские СМИ.

Как стало известно УНИАН, изъято около 50 книг. В частности, это книги о митрополите Андрее Шептицком, об ОУН-УПА, о деятельности движения «Пора», а также газеты «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». В этот список также попало издание «Національна безпека України» и другие.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции в Москве посол Украины в России Владимир ЕЛЬЧЕНКО сообщил, что посольство не может влиять на деятельность Библиотеки украинской литературы в Москве в связи с проводимыми там обысками.

«Вопрос сложный и неприятный. Библиотека принадлежит мэрии Москвы и посольство не может иметь влияния на те процессы, которые там происходят», - сказал В.ЕЛЬЧЕНКО.

21 декабря в СМИ появилась информация, что в Библиотеке украинской литературы в Москве сотрудники Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу проводят обыск. Накануне СМИ писали, что в библиотеке якобы распространяли литературу «антироссийской направленности».

При этом в Библиотеке украинской литературы назвали провокацией появление сообщений о якобы возбуждении уголовного дела по факту распространения экстремистской литературы (по статье 282 (разжигание ненависти или вражды) Уголовного кодекса России).