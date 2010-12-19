Московская милиция задержала вчера более тысячи человек

В Москве сотрудники милиции задержали вчера более тысячи человек за различные административные правонарушения.

Об этом сообщил РИА «Новости» сегодня источник в правоохранительных органах столицы РФ.

"Всего в течение дня в субботу были задержаны около 1,1 тысячи человек. В основном они задерживались за различные административные нарушения, у некоторых из них изъяты травматические пистолеты и ножи", - сказал собеседник агентства.

В субботу днем около телебашни Останкино прошел санкционированный митинг Национал-демократического альянса, участники которого выступили против некорректного, по их мнению, освещения в СМИ ряда событий. Часть из них прятала лица под шарфами и масками. Во время митинга они, выкрикивая националистские лозунги и поджигая файеры, попыталась переместиться в парк Останкино – тогда начались первые задержания. Сначала молодых людей задерживали в парке, потом около главного входа и в окрестностях Всероссийского выставочного центра.