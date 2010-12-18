Лимит на миграцию в Великобританию признан незаконным

02:29, 18 декабря 2010
Мир
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Суд отменил решение правительства

Высокий суд в Лондоне признал незаконным временный лимит на число квалифицированных мигрантов, приезжающих в Великобританию из-за пределов Евросоюза, сообщает Би-би-си.

Он был введен этим летом с тем, чтобы иностранцы, зная о планах установки постоянного лимита, не поспешили прибыть в Соединенное Королевство в большом количестве в поисках работы.

Однако судьи определили, что решение правительства не было подвергнуто должному парламентскому обсуждению и проверке.

 

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