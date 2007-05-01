КС признал первый тур президентских выборов в Турции недействительным

Конституционный суд Турции во вторник признал недействительным первый тур президентских выборов, состоявшийся в стране 27 апреля. На их отмене настаивала оппозиция.

Как передает РИА «Новости», единственным кандидатом на пост главы государства является глава МИД Турции Абдуллах ГЮЛЬ, представляющий правящую клерикальную Партию справедливости и развития. Он не набрал в первом туре выборов в 550-местном парламенте 367 голосов или конституционное большинство, необходимое для победы.

Оппозиция, бойкотировавшая выборы, назвала их противоречащими конституции, так как для кворума не хватило шесть голосов - в голосовании участвовал 361 депутат.

По турецкой конституции, для победы в первом, а также во втором туре президентских выборов кандидату на пост главы государства необходимо набрать конституционное большинство. В третьем туре достаточно простого большинства депутатов парламента.