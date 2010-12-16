Путин уже строит из себя Жеглова

Премьер-министр России Владимир ПУТИН считает, что преступления экс-главы компании «ЮКОС» Михаила ХОДОРКОВСКОГО доказаны судом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.ПУТИН сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире.

«Я, так же как и известный персонаж Владимира Высоцкого, считаю, что вор должен сидеть в тюрьме, а в соответствии с решением суда М.ХОДОРКОВСКОМУ вменяются в вину хищения… речь идет о неуплате налогов и мошенничестве», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, речь идет о хищении на миллиарды рублей.

Премьер РФ отметил, что в выдвинутом М.ХОДОРКОВСКОМУ обвинении счет идет уже на сотни миллиардов рублей.

По его словам, медиа-магнат Руперт МЕРДОК в США за аналогичные преступления получил 150 лет лишения свободы.

«У нас, по-моему, все либеральней смотрится. Мы должны исходить из того, что преступления господина ХОДОРКОВСКОГО в суде доказаны», - сказал В.ПУТИН.

«Есть суд, он у нас, как известно, один из самых гуманных в мире – это его работа. Я исхожу из того, что доказано судом», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Хамовнический суд Москвы перенес на 27 декабря оглашение приговора по второму делу экс-главы «ЮКОСа» Михаила ХОДОРКОВСКОГО и бывшего руководителя МФО «Менатеп» Платона ЛЕБЕДЕВА, обвиняемых в хищении нефти и отмывании денежных средств с ее продажи.

Как известно, дело ЮКОСа - одно из самых громких в России за последние годы. Российские власти обвинили руководство крупнейшей на тот момент нефтяной компании страны в ряде экономических преступлений. Впоследствии «ЮКОС» обанкротился, а его активы отошли государственной компании «Роснефть». Многие считают дело политически мотивированным, однако российские власти это категорически опровергают.

М.ХОДОРКОВСКИЙ и П.ЛЕБЕДЕВ осуждены по первому делу к восьми годам заключения каждый, срок их наказания истекает в 2011 году. По второму делу экс-главе «ЮКОСа» и бывшему руководителю МФО «Менатеп» вменяется хищение акций Восточной нефтяной компании, хищение практически всей добытой «дочкам» «ЮКОСа» нефти (более 200 миллионов тонн), а также отмывание выручки с ее продажи.

Прокуратура настаивает на осуждении М.ХОДОРКОВСКОГО и П.ЛЕБЕДЕВА на 14 лет каждого. Подсудимые и их защита заявляют об абсурдности обвинений и требуют оправдательного приговора.

Выступая с последним словом на заседании суда 2 ноября, М.ХОДОРКОВСКИЙ заявил, что не боится пробыть в тюрьме до смерти. Он также пожелал судье мужества при вынесении приговора.