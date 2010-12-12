В Моске начался митинг с требованием отставки Путина

В центре Москвы начался митинг российской оппозиции с требованием отставки премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, на Пушкинской площади российской столицы собрались более 500 человек, и люди продолжают подходить.

Митингующие вышли с требованием отставки В.ПУТИНА, роспуска правительства, а также верхней и нижней палаты российского парламента, проведения демократических выборов.

Участники митинга держат флаги российских оппозиционных организаций «Солидарность», «Левый фронт» и др., а также плакаты с надписями «МВД и ФСБ России – НКВД ХХІ века», «За Россию - без Путина!», «Кукловоды из Кремля, как же вас носит земля?», «Коррупция – главный тормоз экономики и модернизации», «Долой диктатуру Путина!».

Они выкрикивают лозунги «Россия – без Путина!», «Правительство – в отставку!», «Долой эту власть!»

На митинге выступают руководители оппозиционных движений России Борис НЕМЦОВ, Владимир РЫЖКОВ, Сергей УДАЛЬЦОВ и другие.