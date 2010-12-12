Посла США в Германии из-за Wikileaks вызвали в бундестаг

Посла США в Германии Филиппа Мерфи в среду вызывают в бундестаг, чтобы выслушать его объяснения по поводу выпадов в адрес немецких политиков, которые стали известны благодаря сайту Wikileaks.

Как сообщает в субботу газета Rheinische Post, Мерфи будет отвечать на вопросы около ста депутатов по просьбе германо-американской парламентской группы.

В интервью журналу Bunte американский посол назвал обнародованные Wikileaks дипломатические депеши «вызывающими чувство неловкости и крайне неприятными». Он подчеркнул, что эти корреспонденции не подлежали оглашению. В то же время он отметил, что не чувствует себя виноватым.

«Мы все здесь прекрасно работаем, большинство иностранных представительств работает точно так же, поэтому-то к нам и относятся с большим одобрением и пониманием», - приводит слова Мерфи Deutsche Welle.