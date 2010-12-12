Венесуэла, Иран и Ливия предлагают повысить цену на нефть 100 долларов

Государства ОПЕК приняли решение сохранить на текущем уровне объем добычи нефти. Об этом они договорились в ходе внеочередной встречи министров нефтедобывающей отрасли стран-членов организации в столице Эквадора Кито, сообщает ИТАР-ТАСС. Соответствующее решение отражено в итоговой декларации встречи.

При этом участники не достигли консенсуса в вопросе формирования цен на "черное золото". Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Али ан-Нуэйми считает, что "оптимальной является цена за баррель нефти на уровне 70-80 долларов". По мнению министра нефти Анголы Хосе-Мария Ботельо де Васконселоса, "90 долларов за баррель - стабильная цена, однако если в дальнейшем она существенно увеличится, ОПЕК должна будет принять меры к ее снижению".

Представители Венесуэлы, Ирана и Ливии в своих выступлениях выразили заинтересованность в увеличении цен на черное золото до отметки в 100 долларов за баррель.

В ходе встречи председательство в организации перешло от Эквадора к Ирану, который возглавил нефтяной картель впервые за последние 36 лет.