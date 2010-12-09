Панамский канал временно закрыт
00:13, 09 декабря 2010Мир
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Из-за дождей вода поднялась как никогда
Проход судов через Панамский канал, соединяющий Атлантический океан с Тихим океаном, временно приостановлен из-за сильных дождей, сообщили в Управлении каналом.
Из-за дождей вода в канале поднялась до рекордной отметки, отметили в Управлении.
Через Панамский канал осуществляется порядка пяти процентов мировых морских перевозок, ежегодно через канал проходят около 14 тыс. судов.
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