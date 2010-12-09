Панамский канал временно закрыт

Проход судов через Панамский канал, соединяющий Атлантический океан с Тихим океаном, временно приостановлен из-за сильных дождей, сообщили в Управлении каналом.

Из-за дождей вода в канале поднялась до рекордной отметки, отметили в Управлении.

Через Панамский канал осуществляется порядка пяти процентов мировых морских перевозок, ежегодно через канал проходят около 14 тыс. судов.