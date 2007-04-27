Литовский сейм берет тайм-аут до выборов в Украине

Изменения в устав Межпарламентской ассамблеи парламентов Украины и Литовской Республики будут внесены после выборов в Верховную Раду.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель комитета сейма Литовской Республики Викторас РИНКЯВИЧУС.

По его словам, принято решение отложить внесение изменений в устав Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады и сейма Литвы в связи с тем, «что Верховная Рада Украины сложила полномочия согласно указу Президента Украины». Ассамблея вернется к этому вопросу после выборов в Украине.

В интервью журналистам сопредседатель украинской части президиума Межпарламентской ассамблеи Александр ТРЕТЬЯКОВ сказал, что все действия сторон по этому документу согласованы, «но поскольку парламент Украины распущен, то решили, что все изменения в устав будут внесены после того, как будет избран новый парламент Украины».

По его словам, литовская сторона считает, что сегодняшняя ситуация в Украине – это ее внутренние проблемы, и «Украина должна эту проблему решить своими силами». «Нужна политическая воля всех политиков в Украине. Ничего проблемного или сверхъестественного, такого, что было в 2004 году, не существует», - подчеркнул А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он выразил убеждение, что Литва была и остается «надежным и верным партнером, как и Украина».

Как сообщал УНИАН, сегодня начался рабочий визит в Вильнюс украинской части президиума Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины и сейма Литовской республики. В составе украинской делегации, в частности, народные депутаты Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ (фракция "Наша Украина") и Елена БОДНАР (фракция БЮТ).