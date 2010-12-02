Премьер Молдовы отверг возможность объединения с Румынией

Премьер-министр Молдовы Владимир Филат раскритиковал заявление президента Румынии Траяна Бэсеску о возможном объединении двух стран в ближайшие 25 лет, сообщает РосБизнесКонсалтинг.

В.Филат заявил журналистам в Кишиневе, что Молдова - независимое и суверенное государство, и в дальнейшем будет "абсолютно независимым". По словам молдавского премьера, это значит, что Молдова станет сильной страной с развитой экономикой и социальной сферой, государством - частью европейской семьи и гораздо раньше, чем через 25 лет.

Молдавский премьер, выступая 1 декабря в ходе приема в посольстве Румынии в Кишиневе по случаю Национального дня Румынии, отметил, что та поддерживала Молдову в самые трудные моменты консолидации ее независимости и суверенитета, и она же оказывает важную политическую поддержку в развитии диалога с Европейским союзом и странами-членами ЕС.

В.Филат добавил, что у двух стран есть много общего, и это помогает в реализации цели полной интеграции в пространство ценностей Европейского союза и облегчает двустороннее сотрудничество во имя граждан.