Премьер Молдовы отверг возможность объединения с Румынией
"У двух стран есть много общего"
Премьер-министр Молдовы Владимир Филат раскритиковал заявление президента Румынии Траяна Бэсеску о возможном объединении двух стран в ближайшие 25 лет, сообщает РосБизнесКонсалтинг.
В.Филат заявил журналистам в Кишиневе, что Молдова - независимое и суверенное государство, и в дальнейшем будет "абсолютно независимым". По словам молдавского премьера, это значит, что Молдова станет сильной страной с развитой экономикой и социальной сферой, государством - частью европейской семьи и гораздо раньше, чем через 25 лет.
Молдавский премьер, выступая 1 декабря в ходе приема в посольстве Румынии в Кишиневе по случаю Национального дня Румынии, отметил, что та поддерживала Молдову в самые трудные моменты консолидации ее независимости и суверенитета, и она же оказывает важную политическую поддержку в развитии диалога с Европейским союзом и странами-членами ЕС.
В.Филат добавил, что у двух стран есть много общего, и это помогает в реализации цели полной интеграции в пространство ценностей Европейского союза и облегчает двустороннее сотрудничество во имя граждан.
Накануне Т.Бэсеску в интервью местным СМИ заявил, что Молдова может войти в состав Румынии в ближайшие 25 лет, причем отметил, что границы Европейского союза будут проходить по Днестру (то есть без Приднестровья). По словам Т.Бэсеску, такие преобразования в регионе будут стимулировать и другие страны, в частности Украину, к вступлению в Евросоюз.