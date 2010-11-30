Бэсеску считает, что Молдова за 25 лет войдет в состав Румынии

Президент Румынии Траян БЭСЕСКУ считает, что Молдова в следующие 25 лет войдет в состав Румынии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Romania Libera.

"Существует перспектива во времени - 25 лет, - в которой Румыния и Республика Молдова объединились бы", - приводит газета слова Президента Румынии.

"Границы ЕС пройдут по Днестру, и демократическое развитие в регионе послужит стимулом и для других стран - таких как Украина, - устремиться в ЕС. Через 25 лет Балканы станут частью ЕС и НАТО", - заявил Т.БЭСЕСКУ.

Ранее Президент Румынии подчеркивал, что никогда не подпишет с Молдовой договор о границе. "Кто себе может представить, что глава Румынского государства подпишет договор, который узаконивал бы Пакт "Риббентропа-Молотова"? Только тот, кто своим умом не доходит до того, что означает ответственность главы Румынского государства", - заявил Т.БЭСЕСКУ в прошлом году.

Молдова остается единственной соседствующей с Румынией страной, с которой Бухарест отказывается подписать базовый договор. По данным администрации румынского Президента, общая протяженность молдавско-румынской границы составляет 681,3 км. Данные Пограничной службы Молдовы указывают, что молдавско-румынская граница почти на три километра длиннее.