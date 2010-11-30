Россия поздравляет Украину с избранием председательствующей в ОБСЕ

Россия приветствует избрание Украины председательствующей в ОБСЕ в 2013 году.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве, об этом журналистам сообщил помощник Президента РФ Сергей ПРИХОДЬКО в преддверии саммита ОБСЕ в Астане 1-2 декабря.

«Россия приветствует избрание Украины председательствующей в ОБСЕ в 2013 году, желаем украинским партнерам успехов в реализации этой непростой функции, готовы оказывать им всемерное содействие», - сказал С.ПРИХОДЬКО.

Он отметил, что в саммите ОБСЕ в Астане примут участие представители руководства 56 государств-участников этой организации, 12 стран – «партнеров по сотрудничеству» ОБСЕ и представители нескольких десятков других международных организаций, в том числе ООН, ЕС, НАТО, Совета Европы, СНГ, ОДКБ.

По его словам, российская сторона считает, что Казахстан успешно справился с обязанностями Председательствующего в ОБСЕ и страны-организатора саммита. Энергичные усилия казахстанской стороны позволили придать новый импульс общеевропейскому процессу.

Как сообщалось, в 2011 году в ОБСЕ будет председательствовать Литва, в 2012 году – Ирландия, в 2013 году – Украина.