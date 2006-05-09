Украина занимает 21-е место среди стран, где рожать безопасно
20:33, 09 мая 2006Мир
1456
Между Скандинавией и Африкой
Наилучшим местом для рождения детей признаны Скандинавские страны, а опаснейшим – Африку. Такие данные обнародовала благотворительная организация "Сбережем детей", передает “5-й канал”.
В этом рейтинге Украина занимает двадцать первое место, Россия - двадцать седьмое. Лучшие показатели имеют США и Великобритания – они разделили десятое место.
По подсчетам благотворительной организации "Сбережем детей", в развивающихся странах ежегодно на протяжении первого дня после рождения умирает до двух миллионов младенцев.
Больше всего жизни новорожденных угрожают инфекции, послеродовые осложнения и рождение недоношенными.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter