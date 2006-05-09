Украина занимает 21-е место среди стран, где рожать безопасно

Наилучшим местом для рождения детей признаны Скандинавские страны, а опаснейшим – Африку. Такие данные обнародовала благотворительная организация "Сбережем детей", передает “5-й канал”.

В этом рейтинге Украина занимает двадцать первое место, Россия - двадцать седьмое. Лучшие показатели имеют США и Великобритания – они разделили десятое место.

По подсчетам благотворительной организации "Сбережем детей", в развивающихся странах ежегодно на протяжении первого дня после рождения умирает до двух миллионов младенцев.

Больше всего жизни новорожденных угрожают инфекции, послеродовые осложнения и рождение недоношенными.