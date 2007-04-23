УМЕР БОРИС ЕЛЬЦИН
16:55, 23 апреля 2007Мир
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Сообщение пресс-службы Кремля
Сегодня в Москве на 77-м году жизни скончался первый президент России Борис Ельцин.
Об этом сообщает радио «Свобода» со ссылкой на пресс-службу Кремля. Причиной смерти стала остановка сердца.
Б.Ельцин досрочно ушел в отставку в конце второго срока правления, оставив исполняющим обязанности Владимира ПУТИНА, спустя несколько месяцев, в марте 2000 года, избранного Президентом России.
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