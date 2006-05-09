На Красной площади в Москве состоялся военный парад

На Красной площади прошел военный парад войск Московского гарнизона. В нем участвовали более 5700 военнослужащих.

Как передает NEWSru, по традиции парад открыла рота барабанщиков Московского военно- музыкального училища, за которыми проследовали знаменные группы с государственным флагом РФ, Знаменем Победы и Знаменем Вооруженных сил России.

Торжественным маршем по Красной площади прошли парадные расчеты, сформированные из личного состава воинских частей, военно-учебных заведений и учреждений.

В парадном расчете прошли военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях в Афганистане, контртеррористической операции в Чечне.

В исторической части парада прошли военнослужащие, несшие штандарты фронтов, Знаменная рота, Почетный караул от трех видов Вооруженных сил, роты Сухопутных войск, Военно-воздушных сил и Военно-морского флота, экипированные в форму одежды времен Великой Отечественной войны.

Впервые в ходе парада его участники исполнили без музыкального сопровождения Гимн Российской Федерации.

Военная техника участия в параде не принимала.