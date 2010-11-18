МИД Польши: трагедия под Смоленском не касается конгресса США

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил в эфире телеканала TVN24 о том, что визит в США членов партии "Право и справедливость" не способствует росту престижа страны в Соединенных Штатах.

"Вид двух польских политиков, которые отчаянно ищут встречи с тем или иным конгрессменом… не содействует росту нашего престижа в США", - приводит его слова Би-би-си.

Антоний Мацеревич и Анна Фотыга – депутаты партии "Право и справедливость", которую возглавляет брат погибшего президента Ярослав Качиньский - находятся в США с понедельника.

В среду они встретились с одним из конгрессменов-республиканцев. Встреча была посвящена катастрофе под Смоленском 10 апреля, в которой погибли 96 человек. Большинство погибших - известные польские политики, высшее военное командование, общественные и религиозные деятели, летевшие во главе с президентом страны в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины расстрела польских офицеров в Катыни. Политики из "Права и справедливости" настаивают на необходимости международного расследования смоленской авиакатастрофы.

Сикорский напомнил в этой связи, что американский конгресс "не обладает в отношении смоленской катастрофы какой-либо компетенцией".