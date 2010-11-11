МВД Грузии: поиск российских шпионов будет продолжен

Министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили в интервью телеканалу "Имеди" заявил, что поиск российских шпионов в Грузии будет продолжен.

"Несмотря на проведенную спецоперацию "Энвер", в стране пока еще действует сеть российских шпионов. Соответствующие службы Грузии продолжают наблюдение", – цитирует Би-би-сислова Мерабишвили.

Полную версию интервью "Имеди" покажет в субботу вечером.

Как ранее сообщалось, в Грузии задержаны 13 человек по обвинению в шпионаже в пользу России. Заместитель директора Департамента контрразведки МВД Грузии Отар ОРДЖОНИКИДЗЕ 5 ноября заявил, что операция готовилась четыре года - с тех как после амнистии за сотрудничество с иностранными спецслужбами "в МВД обратились многие люди, и на основании предоставленной ими информации и была спланирована эта операция". О.ОРДЖОНИКИДЗЕ также назвал задержание "завершением первого этапа операции".

По сообщению МВД Грузии, всего были задержаны 15 человек, но с двумя из них были оформлены процессуальные сделки.

МИД РФ назвал заявления грузинских властей о задержании 13 подозреваемых в военном шпионаже в пользу России провокацией грузинского руководства.