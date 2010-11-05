В Грузии 13 человек обвиняют в шпионаже в пользу России

Правоохранителями Грузии задержано 13 человек по обвинению в шпионаже в пользу России. Девять из задержанных являются гражданами Грузии, а остальные четверо – граждане Российской Федерации.

Об этом сообщает Civil.ge, ссылаясь на министерство внутренних дел Грузии.

По сообщению министерства, шестеро задержанных – Вячеслав ПЛУЖНИКОВ, Габриел УСТАЛИШВИЛИ, Давид МЕСХИДЗЕ, Гела КАКАБАДЗЕ, Гоча ДИАСАМИДЗЕ и Тариел АБАШИДЗЕ – являются летчиками Вооруженных сил Грузии.

В число задержанных граждан Грузии также входят моряк и радиоспециалист Эдуард АБДУЛАЕВ; Руслан ГАЛОГРЕ, который работал техническим менеджером в гостинице «О. Галогре» в Батуми и Бакур КИГУРАДЗЕ, который, по сообщению МВД, является основателем «Института глобализации». Первые сообщения об аресте последнего в грузинской прессе появились еще в июле 2010 года.

По сообщению МВД Грузии, задержанными гражданами России являются: Армен ГЕВОРКЯН и Рубен ШИКОЯН, которые возглавляли Батумский филиал Saybolt Core Laboratories Company; Также уроженец грузинского города Кобулети бизнесмен Петре ДЕРВИШАДЗЕ и Юрий СКРЫЛЬНИКОВ, который, по сообщению МВД Грузии, является связным российской военной разведки.

Заместитель директора Департамента контрразведки МВД Грузии Отар ОРДЖОНИКИДЗЕ 5 ноября заявил, что указанные лица находились в тайной связи с Главным разведывательным управлением Генерального штаба Министерства обороны России, т.н. ГРУ.

«Данная операция в значительной степени была обусловлена решением властей Грузии от 2006 года, согласно которому, лица, которые явились добровольно и признали бы связь с иностранными спецслужбами, они были бы освобождены от уголовное ответственности», - заявил О.ОРДЖОНИКИДЗЕ.

«После этого в МВД обратились многие люди, и на основании предоставленной ими информации и была спланирована эта операция. В результате четырехлетней работы, в октябре 2010 года успешно завершился первый этап этой операции», - заявил он.

По сообщению МВД Грузии, всего были задержаны 15 лиц, но с двумя из них были оформлены процессуальные сделки.

В письменном заявлении МВД Грузии говорится, что в рамках операции под названием «Энвери», Департамент контрразведки Грузии внедрил в «ГРУ» бывшего офицера советской армии, который «завоевал доверие российской военной разведки и начал работать связным в их структурах».

«Для осуществления шпионской деятельности ему передали специальную аппаратуру и компьютерную программу, посредством которой происходила шифровка секретной информации. Указанное лицо передало эту аппаратуру и компьютерную программу Департаменту контрразведки, после чего стало возможным изучение специфики их работы», - говорится в заявлении.