В Европарламенте успокаивают, что у Украины больше шансов, чем у Молдовы

То, что Молдова ближе на пути к Евросоюзу – это только кажется. В Брюсселе считают, что Россия и Украина имеют больше шансов на либерализацию визового режима, чем Молдова.

Об этом заявил в комментарии УНИАН европарламентарий Рафаль ТРЗАСКОВСКИ - член делегациии парламентского Комитета ЕС по сотрудничеству Европейского Союза–Молдова.

«Статистика показывает, что Украина и Россия имеют больше шансов на либерализацию визового режима, - утверждает европарламентарий. - Если сравнить Молдову, сажем, с Украиной или Россией, то это просто парадокс. Может показаться, что Молдова ближе на пути к Евросоюзу, но, что касается либерализации визового режима, исходя из определенных аспектов, Украина намного ближе к цели».

Например, говорит Р.ТРЗАСКОВСКИ, «если посмотреть на статистику, украинцы получают больше виз с длительным периодом пребывания. Или, например, мультивизы с возможностью многократного пересечения границы (украинцы получают) намного больше, чем получают граждане Молдовы. Поэтому есть еще куда стремиться при нынешней ситуации, чтобы ослаблять визовый режим с Молдовой».

Р.ТРЗАСКОВСКИ также рассказал чем руководствовался Комитет ЕС на последнем собрании при обсуждении возможности либерализации визового режима с Молдовой. «Прежде всего, совет пришел к мнению, что вся проблема либерализации визового режима была рассмотрена с точки зрения безопасности. В том смысле, что большинство членов совета понимают, что нужно еще очень многое сделать Молдове в этом направлении», - говорит парламентарий.

При этом он подчеркнул, что Евросоюз рассматривает такой вариант, что в перспективе, при положительных переменах, может быть и безвизовый режим.