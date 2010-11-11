Полиция Лондона задержала более 30 участников студенческих беспорядков

Полиция задержала 35 человек из числа протестующих, которые вчера во время мирного многотысячного марша протеста в центре Лондона устроили столкновения с полицией, а также ворвались в штаб-квартиру Консервативной партии.

Как передает РИА «Новости»,об этом говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Демонстрация началась в среду утром как мирное шествие в центре города, организованное Национальным профсоюзом студентов, протестующих против повышения платы за обучение. Однако два часа спустя после начала акции несколько сотен человек начали бить окна в штаб-квартире правящей Консервативной партии Миллбэнк-тауэр, затем, прорвавшись внутрь, разожгли на первом этаже костер, начали кидать файеры в полицию, а часть протестующих забралась на крышу небоскреба и стала сбрасывать оттуда куски бетона.

После того, как студенты прорвались в здание, на место начали стекаться тысячи полицейских. При этом люди, работающие в здании, в течение нескольких часов не могли выйти на улицу, близлежащие дороги были перекрыты. Закрыть железные двери вынуждена была и штаб-квартира британской внутренней службы безопасности МИ-5, которая находится здесь же, в районе Вестминстер.

Забравшиеся на крышу демонстранты выступили с заявлением, в котором выразили солидарность с британскими работниками бюджетной сферы, которая сейчас более всего страдает от масштабной правительственной программы сокращения бюджета.

По сообщению лондонского управления скорой медицинской помощи, в результате беспорядков незначительные травмы получили 14 человек, среди них семь полицейских.

В общей сложности, по данным профсоюза, в демонстрации в течение дня приняли участие около 50 тыс. человек со всей Англии и Уэльса, подавляющее большинство из которых приехали мирно выражать свою позицию.

Действия нескольких сотен протестующих, решивших нарушить закон, осудили не только власти Лондона, полиция, но и остальные демонстранты. Президент профсоюза Аарон Портер в интервью телеканалу Sky News назвал "полнейшей катастрофой" действия тех, кто устроил столкновения с полицией. "Я не исключаю, что эти анархисты специально пришли для того, чтобы устроить потасовку и сорвать демонстрацию", - считает он.

Изначально поводом к акции послужило резкое сокращение бюджета на нужды образования. Правительство планирует, что с 2012 года эти нужды будут финансироваться за счет роста платы за обучение, минимальная планка которой через год с небольшим должна вырасти почти в три раза - до 9 тыс. фунтов стерлингов в год. Основная часть недовольства, между тем, направлена не столько против политики премьер-министра Дэвида КЭМЕРОНА, сколько против Ника КЛЕГГА - вице-премьера и лидера партии либерал-демократов, которые формируют вместе с "тори" коалиционное правительство страны. Именно либерал-демократы обещали в своем предвыборном манифесте, что будут противостоять планам повышения платы за образование, а теперь фактически поддержали эти планы.

Ранее в среду протестующие разбили несколько окон и на улице, где расположена штаб-квартира либерал-демократов, однако полиция вытеснила оттуда студентов.